Les Red Flames commencent sans Cayman et Detruyer contre l'Espagne

Van Der Haegen, qui remplace Ives Serneels, touché par un covid long, a procédé à trois changements par rapport au dernier match, le barrage retour de la Ligue des Nations remporté contre la Hongrie (5-1) fin février. Sarah Wijnants, Feli Delacauw et Jill Janssens entrent dans le onze de base aux dépens de Janice Cayman, Marie Detruyer et Jassina Blom. Toutes trois commenceront sur le banc.

Lisa Lichtfus est confirmée dans le but. Elle aura devant elle un trio formé par Tine De Caigny, Amber Tysiak et Sari Kees. Sarah Wijnants et Laura Deloose évolueront sur les côtés. Delacauw, Justine Vanhaevermaet et Kassandra Missipo s'occuperont de l'entrejeu. Devant, Tessa Wullaert et Jill Janssens devront créer des problèmes à la défense espagnole. Wullaert va recevoir son quatrième Soulier d'Or des mains de la présidente de l'Union belge Pascale Van Damme avant le match.