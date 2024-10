L'Espagne gagne sans forcer contre la Serbie, pluie de buts entre la Croatie et la Pologne

Les Espagnols ont pu compter sur des réalisations de Aymeric Laporte (5e), d'Alvaro Morata (65e), qui s'est racheté après avoir manqué un pénalty (54e), et d'Alex Baena (77e). Dans le même groupe, la Suisse a partagé 2-2 face au Danemark et se retrouvent en mauvaise posture. Les Helvètes ont marqué grâce à Remo Freuler (26e) et Zeki Amdouni (45+1e) tandis que le Danemark a égalisé à deux reprises grâce à Gustav Isaksen (27e) et Christian Eriksen (69e).

Au classement, l'Espagne garde la tête avec 10 points, devant le Danemark, 6 unités, la Serbie, 4 points et la Suisse, 3 points.