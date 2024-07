L'Espagne remporte le quatrième Euro de son histoire après avoir battu l'Angleterre

L'Espagne est sacrée championne d'Europe après sa victoire face à l'Angleterre (2-1) grâce aux buts de Nico Williams (47e) et Mikel Oyarzabal (86e) dimanche soir en finale de l'Euro 2024 à l'Olympiastadion de Berlin en Allemagne. L'équipe de Luis de la Fuente, qui a gagné tous ses matchs depuis le début de la compétition, succède ainsi à l'Italie qui avait remporté l'édition 2021 aux tirs au but face aux Three Lions.