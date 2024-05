L'Espagnol Alex Granell quitte Lommel

Granell a quitté le club bolivien de Bolivar La Paz à l'été 2022 pour la Belgique. Auparavant, il avait joué pour Gérone ou encore Cadix. En 54 matches, il a délivré sept passes décisives et a marqué un but pour les Limbourgeois, qui ont manqué de peu la promotion en Jupiler Pro League cette saison après avoir perdu le barrage aller-retour face à Courtrai (score cumulé 5-2).

"Alex est un vrai professionnel sur et en dehors du terrain et un exemple pour tout le monde. Le club le remercie pour ses services et lui souhaite bonne chance pour l'avenir", a écrit Lommel dans son communiqué.