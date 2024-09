Libre de tout contrat, Anthony Martial s'engage avec l'AEK Athènes

L'AEK a confirmé mercredi l'arrivée de Martial, 28 ans. Il a signé un contrat de trois ans. En raison d'une blessure à l'aine, Martial n'a plus joué depuis décembre. Avant cela, il était entré en action 19 fois avec les Red Devils (deux buts et un assist).

Le Français avait rejoint Manchester United en provenance de Monaco en 2015 pour 60 millions d'euros. Il a totalisé 317 rencontres (90 buts, 47 assists) et remporté l'Europa League (2017), la FA Cup et la Coupe de la Ligue. Il avait été prêté à Séville entre janvier et juin 2022. Martial compte 30 présences et 2 buts en équipe nationale.