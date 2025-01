4 buts en 10 minutes, une remontada légendaire: découvrez le résumé de PSG - Manchester City

90'+3

C'est fini !

Le PSG remporte le match de la peur en inscrivant même un dernier but au passage pour s'imposer 4-2. C'est Ramos qui conclut la soirée avec son but. Le PSG se relance dans la course aux barrages ! Manchester City, battu, devra battre Bruges pour réintégrer le top 24. On se retrouve la semaine prochaine ! On notera le but annulé de Ramos pour une position de hors-jeu.