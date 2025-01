Le perdant va en faire des cauchemars: le PSG et Manchester City s'affrontent... pour éviter une claque monumentale

Lors du tirage au sort, l'entraîneur Luis Enrique et ses troupes ont sans doute regardé cet avant-dernier match de phase de ligue, avant le déplacement à Stuttgart sept jours plus tard, comme une belle affiche pour jouer des coudes vers le sommet.

Mais depuis, tant Paris que City ont éprouvé les pires difficultés à assumer leur statut de club richissime et ambitieux sur la scène européenne. Le premier est à la première place éliminatoire, 25e sur 36 (sept points), après avoir grillé des cartouches contre le PSV Eindhoven (1-1) et l'Atlético Madrid (défaite 2-1 au Parc sur un but de dernière seconde).

Quant à Manchester City (22e), la machine si bien huilée de Guardiola lors des dernières saisons s'est grippée, avec une cinquième place en Premier league et une 22e place en Ligue des champions.