C1: le Bayern fidèle au rendez-vous face à Manchester United (4-3)

Bousculé pendant vingt minutes par Manchester United, le Bayern Munich est parvenu à s'imposer (4-3) mercredi sur sa pelouse, poursuivant une impressionnante série de 35 rencontres sans défaite en phase de groupes de la Ligue des champions.

Avec cette victoire à domicile, les Munichois lancent parfaitement leur aventure européenne, face à l'équipe la plus redoutable sur le papier de son groupe, qui compte également Copenhague et Galatasaray, qui se sont quittés dos à dos plus tôt mercredi (2-2).