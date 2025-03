C'est vraiment leur compétition: le Real Madrid dompte l'Atlético et se rapproche des 1/4 de finale en Ligue des Champions

Mais le milieu offensif marocain Brahim Diaz, auteur du but vainqueur pour les Merengues après un numéro de funambule dans la surface (56e, 2-1), en a décidé autrement, plaçant le Real dans une position favorable pour éliminer son ennemi juré une sixième fois en six confrontations (1958-59, 2013-14, 2014-2015, 2015-2016, 2016-17).

Dans une ambiance pesante sur sa mythique pelouse, le Roi d'Europe a tenté, pour son 500e match européen, d'affirmer sa supériorité d'entrée, et de montrer à son voisin et rival qu'il avait les atouts nécessaires pour aller chercher une seizième couronne. Lancé dans la profondeur sur son aile droite, le Brésilien Rodrygo s'est échappé dans le dos du latéral espagnol Javi Galan, avant de décrocher une frappe limpide du gauche pour ouvrir le score, et récompenser l'entame de match parfaite des Merengues (4e, 1-0).

Avec le match retour à domicile, les hommes de Diego Simeone ont tenté de répondre, mais timidement. Ils ont attaqué avec prudence, à l'image d'un Antoine Griezmann assez loin du but et jouant un rôle de régulateur de vitesse dans l'entrejeu, en attendant le bon moment pour frapper. Et c'est sur une action sans grand danger que la lumière est venue, une nouvelle fois de la part de l'attaquant argentin Julian Alvarez, déjà buteur lors du derby en Liga le mois dernier (1-1) et auteur de sa 22e réalisation de la saison d'une frappe soudaine du droit hors de portée de Thibaut Courtois, après avoir gratté le ballon dans les pieds du milieu français Eduardo Camavinga (32e, 1-1).

Revenus avec de meilleures intentions en seconde période, les hommes de Carlo Ancelotti ont peiné à contourner le bloc rojiblanco, avec un Kylian Mbappé moins tranchant et solaire qu'au tour précédent face à Manchester City (but à l'aller, triplé au retour). Mais le technicien italien, qui sait pouvoir compter sur les qualités individuelles de ses attaquants, est resté confiant sur son banc de touche, avant d'exulter sur l'exploit de Brahim Diaz, qui a fait la différence dans un trou de souris avant de trouver le petit filet de Jan Oblak (56e, 2-1), et libérer le Bernabéu.

En difficulté dans son couloir droit, l'Espagnol Marcos Llorente a certainement préservé les chances de qualification des siens en empêchant Vinicius de marquer un troisième but en toute fin de partie (90e).

Dans ce derby madrilène, les hommes de Carlo Ancelotti devront assurer leur qualification au match retour le mercredi 12 mars sur la pelouse de l'Atlético Madrid, qui a également marqué par une magnifique frappe enroulée poteau rentrant par Julian Alvarez.