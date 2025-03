Coup dur pour Bruges, mais bonne nouvelle pour les Diables: Amadou Onana de retour avec Aston Villa pour le match retour en Ligue des Champions

Le Diable Rouge était blessé depuis début février, et avait manqué le match aller face au Club de Bruges en Ligue des champions.

Bruges s'était incliné 1-3 au match aller face à Aston Villa en Ligue des Champions, les Brugeois maintenaient le match nul jusqu'à ce but contre son camp de Brandon Mechele. Les Brugeois risquent bien d'avoir encore plus de mal à faire tomber les Anglais, car un joueur -et pas n'importe lequel- fait son retour de blessure.

Absent lors du match aller, le Diable Rouge Amadou Onana sera bien présent dans le groupe pour affronter les Blauw en Zwart. C'est son entraîneur Unai Emery qui l'a annoncé en conférence de presse ce mardi.