"Je jette toujours le ballon avec les mains": Simon Mignolet revient sur le penalty surréaliste offert à Bruges 

"On a essayé de rester calme et de jouer au football", a-t-il ensuite analysé, avant de vanter les mérites des siens. "Il fallait garder le ballon le plus possible. Nous n'avons pas donné d'espace ou d'occasions à l'adversaire, c'est une très bonne chose. Il faut maintenant rester calme parce qu'on a un nouveau match dans quelques jours", a commenté Mignolet.

Avant de revenir sur cette énorme bévue de Mings, qui a offert le penalty décisif à Bruges, transformé par Vanaken. Sur une remise de son gardien, le dégenseur a pris le ballon en main et l'arbitre a sifflé penalty. Une situation que Simon Mignolet connaît et veut à tout prix éviter. "Il y a toujours une discussion: est-ce que le gardien a donné le ballon ? C'est pour ça que je jette toujours le ballon avec les mains", a ironisé le Diable Rouge.