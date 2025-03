Le FC Bruges prend l'eau et s'arrête en huitième de finale: revivez tous les buts de la soirée

Au retour de la mi-temps, les Anglais plantent trois buts qui tuaient le peu de suspens restant pour la dernière demi-heure. Aston Villa se qualifie pour les quarts de finale pour la première fois depuis 1983.

Fin Fin de match tranquille C'est terminé, Aston Villa se qualifie tranquillement pour ses premiers quarts de finale depuis 1983.

74' Aston Villa toujours dangereux L'intensité est un peu baissée, mais les Anglais restent très dangereux. Les Brugeois font tout ce qu'ils peuvent pour éviter la correction, mais ils en ont plein les pieds.

66' Encore des changements Ramsey et Pau Torres entrent au jeu pour Aston en lieu et place de Rogers et Mings. Pour Bruges, Hugo Siquet remplace Christos Tzolis.

61' Quatre changements pour Bruges Romero, Skoras, Nilsson et Nielsen remplacent Ordonez, Talbi, Jutgla et Jashari.

61' BUUUUUUT Et voilà, Aston est lancé, Bruges craque de partout. Asensio plante un doublé. Ça risque de devenir vraiment très pénible pour les Brugeois.

57' BUUUUUUUT Ça commence à sentir la punition pour les Brugeois... Maatsen, un brin chanceux, envoie le ballon au fond des filets de Mignolet. 0 doute désormais, on affrontera bien l’Aston Villa de Marco Asensio et Unai Emery — Panam’s (@panams75) March 12, 2025

52' Attention à la correction Le poteau ! Marco Asensio, encore lui, se présente en face-à-face avec Mignolet, mais envoie le ballon sur le poteau. L'Espagnol est déchaîné et compte bien faire souffrir les Brugeois.

50' BUUUUUUUUUT On le sentait venir ! Aston Villa, avec ces changements, s'est mis à jouer pour de vrai. En élevant leur niveau de jeu pendant même pas cinq minutes, les Anglais trouvent la faille via Asensio.

46' Reprise et changements Alors que son équipe n'est pas du tout en danger, unai Emery procède à deux changements : Leon Bailey remplace Boubacar Kamara et Marco Asensio remplace Ollie Watkins.

People Du beau monde Supporter d'Aston Villa, le prince William, futur roi d'Angleterre, est présent dans les tribunes. ©RTL sports

Stat' Incroyable, mais vrai Alors qu'ils sont en infériorité numérique depuis la 16e minute, les Brugeois ont nettement la possession du ballon ! 67% de possession, plus exactement. Entendons-nous bien : ça ne sert à rien d'avoir le ballon si on ne sait pas marquer, mais ça méritait d'être souligné.

Pause C'est la mi-temps La pause est sifflée, mais on a du mal à voir comment Bruges pourrait faire mieux. En infériorité numérique et face à un adversaire qui joue au trot, on imagine mal les Belges planter au moins deux buts. Mais il reste 45 minutes pour nous prouver le contraire !

43' Rashford réveille tout le monde Le buteur réceptionne le ballon dans le rectangle, frappe du pied gauche, mais envoie le cuir dans le filet latéral. Pas de grand danger, mais un bon rappel pour Bruges.

38' Aston Villa se moque de Bruges ? C'est la question qu'on peut se poser. D'une part, parce que l'équipe d'Unai Emery joue sans se fouler, ensuite parce que dans une situation de quatre contre deux, l'attaquant anglais préfère tirer à 40 mètres. Aucun danger pour Mignolet alors que ça aurait pu être une balle de but. On peut comprendre dans le sens où ils ne sont pas inquiétés par Bruges et que la qualification est quasi acquise, mais on frôle le manque de respect. Aston villa se moque de qui la ? — romz’ (@_Romzdixsept) March 12, 2025

33' Frappe de Talbi L'attaquant brugeois tente sa chance de loin, mais le ballon est capté par Emiliano Martinez. C'est la première frappe cadrée de la part de Bruges.

27' Pas (encore) de répercussion La physionomie du match n'a pas vraiment changé. Aston Villa joue au petit trot et Bruges continue d'essayer de construire. Pas d'action dangereuse toutefois. Le match se joue surtout dans le milieu de terrain. Je regarde pas le match de Aston Villa mais même à 11 contre 10 ils galèrent j’ai l’impression — Mazino (@DavS_18) March 12, 2025

16' Carte rouge pour Bruges Sabbe est exclu ! Débordé par Rashford, le défenseur le retient, l'Anglais se laisse tomber et l'arbitre dégaine la carte rouge. C'est terrible pour Bruges, mais c'est correct.

12' Pas beaucoup d'espoir chez les fans Si Bruges croit à l'exploit, le scénario n'est pas favorable au Club. Si bien que certains supporters se lancent dans des paris saugrenus. Eh oui, pas de chance pour lui, mais on l'a vu.

8' Première occasion Sur un centre de Jashari, Hans Vanaken gagne son duel contre le défenseur et place une tête. Bousculé, le capitaine brugeois ne parvient pas à cadrer. Rien de bien dangereux, mais un premier avertissement pour la défense anglaise.

5' Round d'observation Les cinq premières minutes du match sont un peu timides. On voit quand même que les Brugeois ont envie de se projeter, mais restent très prudents, car un but de Villa signerait la fin de leurs espoirs.

0' C'est parti ! Bruges prend directement le ballon à son compte. C'est parti pour (au moins) 90 minutes !