"Lors de nos trois matchs on a montré notre vrai visage", analyse Simon Mignolet après la défaite face à l'AC Milan

À l'interview au coup de sifflet final, le gardien des Blauw en Zwart, Simon Mignolet, n'a pas caché sa déception. "Je pense qu'on joue à nouveau un bon match, surtout les 40 premières minutes, on a des occasions sur nos contres, mais malheureusement ça ne tombe pas et après ça il y a deux moments difficiles. On encaisse sur un corner et puis le carton rouge", analyse-t-il, toujours très lucide.

Pourtant, les Brugeois y ont cru au moment de l'égalisation de Sabbe en tout début de deuxième mi-temps. "On est sorti du vestiaire avec le bon état d'esprit et on marque le 1-1". Changement gagnant pour Nicky Hayen, puisque Sabbe venait de monter au jeu, mais Fonseca lui répond avec les montées au jeu décisives de Chukwueze et d'Okafor. "Ils font monter 2-3 joueurs qui font la différence et c'est ce qui fait qu'on perd 3-1", ajoute le portier brugeois avant de poursuivre.

"À 10, on a moins d'énergie et la montée de leurs joueurs a changé le rythme. Je suis content qu'on a pas encaissé 5 buts, parce qu'au classement final, ça peut être très important. On a tout fait ensemble pour essayer de gagner quelque chose aujourd'hui", déclare Simon Mignolet avant de voir le côté positif des choses. "Ça peut donner de la confiance, lors de nos trois matchs on a montré notre vrai visage", conclut le gardien du Club Bruges.

Lors du prochain match, un nouveau gros morceau attend les Blauw en Zwart avec la réception d'Aston Villa.