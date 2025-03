Pire qu'un score de tennis: Arsenal roule sur le PSV et impressionne en Ligue des Champions

Partager:

Arsenal a concassé le PSV (7-1) mardi à Eindhoven avec une efficacité offensive retrouvée, et fonce vers les quarts de finale de la Ligue des champions avant même le huitième retour, transformé en simple formalité.

Les "Gunners" ont plié tout suspense aux Pays-Bas et peuvent déjà regarder plus loin, vers un Top 8 européen où ils devraient affronter les Madrilènes du Real ou de l'Atlético.

L'équipe de Mikel Arteta a pourtant débarqué à Eindhoven avec une petite mine, surtout devant, où ses grands absents se comptent à la pelle (Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et Kai Havertz). À lire aussi Un mix talonnade-petit pont, une finition parfaite: le superbe but de Leandro Trossard contre le PSV L'entraîneur a encore dû bricoler un trio sans automatisme, avec l'ailier Leandro Trossard, le très talentueux mais très jeune Ethan Nwaneri (17 ans), et le milieu Mikel Merino utilisé à la pointe de l'attaque. Personne ou presque ne s'attendait à voir le robinet à buts s'ouvrir en grand, d'autant que le temps était plutôt à la sécheresse chez Arsenal, incapable de marquer lors de trois de ses quatre précédents matches.

Mais il faut croire que la musique de la Ligue des champions a revitalisé les Londoniens: leurs trois premiers tirs ont fait mouche sous la botte de Jurriën Timber (18e, 0-1), Nwaneri (21e, 2-0) et Merino (31e, 3-0). Et juste au retour des vestiaires, les visiteurs en ont remis une couche, vite fait bien fait, par Martin Odegaard (47e, 4-1) et Trossard (48e, 5-1), avant que le capitaine norvégien n'inscrive un doublé (73e, 6-1). Un brin de chance Le Philips Stadion a commencé à se vider bien avant le coup de sifflet final, touché coulé par le naufrage de son équipe. L'équipe de Peter Bosz, ancien entraîneur de l'OL, s'est complètement décomposée à domicile, rendant impossible la mission au retour, la semaine prochaine à Londres. L'histoire aurait peut-être été différente si Ismael Saibari, face à une cage quasiment vide, n'avait pas envoyé le ballon sur la barre transversale de David Raya (16e)... Elle aurait pu offrir davantage de suspense, aussi, si l'arbitre avait choisi d'exclure le jeune latéral gauche Myles Lewis-Skelly, tout proche d'un second carton jaune après un tacle raté (26e).