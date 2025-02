"Un arbitre arrogant", "Rien à voir avec le football": De Ketelaere et son coach s'insurgent après le penalty accordé à Bruges

Le penalty accordé à Bruges est en train de faire scandale en Italie. Charles De Ketelaere et son entraîneur n'ont pas manqué de dénoncer la décision de l'arbitre, qui a permis à Bruges de l'emporter 2-1 en barrages de la Ligue des Champions.

Quelle fin de match houleuse ! Alors que l'on se dirigeait vers un match nul reflétant la physionomie du match entre Bruges et l'Atalanta, les "Blauw en Zwart" (Bleus et Noirs) ont obtenu un penalty dans le temps additionnel suite à un contact entre les Suédois Nilsson et Isaak Hien, ce dernier heurtant très légèrement de la main le visage de son compatriote.

Furieux, criant au scandale, les hommes de Gian Piero Gasperini se ruaient sur l'arbitre. Mais la décision du Turc Umut Mele, qui distribuait trois cartons jaunes sur cette phase, était validée par la VAR.