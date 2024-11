Un gros coup sur la tête: débordé, le Real Madrid craque contre l'AC Milan en Ligue des Champions

A 10 minutes du terme, Rüdiger faisait 2-3 sur une demi-volée après une intervention de Maignan, mais le but était annulé pour une position de hors-jeu. Vinicius manquait lui aussi une belle occasion à la 88ème, quelques secondes après un bel arrêt décisif de Lunin pour éviter le 1-4. Le Real Madrid concède donc sa deuxième défaite en 4 matchs cette saison en Ligue des Champions. Les deux clubs se suivent au classement, en 17 et 18ème place.



90'+6 Fin du match C'est fini au Bernabeu ! Le Real Madrid est battu à la maison, confirmant sa méforme du moment. 1-3 pour l'AC Milan ! On se retrouve demain, en forme, pour le duel entre Bruges et Aston Villa. Bonne soirée à tous !

90'+1 MAIGNAN ! La réponse parfaite du gardien de Milan ! Le Français sort un arrêt réflexe génial sur une reprise de la tête de Diaz, qui était à 3 mètres de lui !

88' LUNIN ! Quel arrêt de Lunin ! Le gardien ukrainien stoppe parfaitement un envoi de Loftus-Cheek, qui a tenté à l'entrée du petit rectangle. Le débrief était salé au clasico, attendez de voir la tempête en vidéo qui va suivre. #RMAACM — Alex San (@AlexSanyt07) November 5, 2024

81' BUT... annulé Mike Maignan intervient sur un centre lointain du poing, le ballon arrive chez Rüdiger qui reprend en demi-volée et met au fond du but vide. Mais la VAR annule cette réalisation pour une position de hors-jeu.

79' Changements Deux changements au Real Madrid. Rodrygo et Fran Garcia remplacent Bellingham et Mendy. Le départ de kroos a fait mal au réal #RealMilan — SAM7 (@sam7dz) November 5, 2024

73' QUEL BUT ! On le sentait venir: l'AC Milan fait 1-3 ! Quelle action de Reijnders, qui mange le milieu du Real Madrid, trouve Leao, qui lui remet en retrait sur la gauche de la surface. La frappe trompe Lunin, c'est but !

72' Vinicius s'énerve Le Brésilien semble très nerveux et n'arrête pas de contester. Il est même averti.

69' GROSSE OCCASION Lucas Vazquez frôle l'autobut ! L'Espagnol dévie un ballon sur corner, le cuir file sur le poteau. Pulisic et Morata sont remplacés par Abraham et Loftus-Cheek à Milan.

66' Petite accalmie Morata est soigné quelques instants après un contact avec Ceballos, ce qui permet de calmer un peu un match devenu imprévisible ces dernières minutes. J’ai jamais vu un réal avec aussi peu de fond de jeu que ça #RMAACM — MEECH (@Crooks_TM) November 5, 2024

61' MBAPPE ! Les deux équipes commencent à commettre de grosses erreurs en reconversion. Modric sert Mbappé en profondeur et le Français place directement à côté. On signalera aussi le carton jaune de Camavinga. Mbappé, en prime, semblait hors-jeu. Ceballos remplace Modric.

57' Leao gaspille L'AC Milan avait l'occasion de tuer le match, mais Leao a gaspillé une grosse occasion. Sur un effort génial de Pulisic en contre, le Portugais est servi mais n'ose pas percuter et tente une frappe trop molle. Grosse opportunité manquée.

52' Milan pousse ! Quelle double occasion pour Milan ! Sur un centre venu de la droite, Leao reprend parfaitement de la tête, plein axe, mais le ballon est sauvé par Lunin ! Theo Hernandez tente aussi sur une volée, mais c'est à côté.

48' Première frappe Vinicius est le premier à tenter sa chance, mais son envoi est trop tendre pour inquiéter Maignan.

45' La seconde mi-temps démarre Deux changements au Real Madrid, avec les sorties de Valverde et Tchouaméni et les montées de Camavinga et de Brahim Diaz.

45'+4 Fin de la première période C'est la pause au Bernabeu, après une première période franchement plaisante. Trop laxiste en défense, le Real Madrid est puni et l'AC Milan est aux commandes, après une très belle prestation collective.

44' MAIGNAN ! Mike Maignan sauve l'AC Milan ! Militao sert Mbappé qui part en profondeur et laisse tout le monde sur place. Sa frappe croisée est bien arrêtée par un Maignan impérial ! Il va falloir sortir le chéquier Perez !!!

L’équipe est divisée en 2.

Notre défense est grave à la ramasse. #RMAACM — Manou (@manouREAL_CF) November 5, 2024

39' ET LE BUUUUUT ! Le Real Madrid perd bêtement le ballon dans le milieu du jeu. Le contre milanais est limpide et le ballon arrive jusque Leao, qui se retourne en pleine surface et frappe. Lunin contre, mais Morata suit et met au fond: 1-2 !!

34' Thiaw se relève Petite frayeur pour Thiaw, qui est touché dans un duel avec Lunin. Sonné, il se relève finalement et va continuer à jouer, fort heureusement pour les Milanais. Grosse sortie de lunin j’aime #RMAACM — Takemichou (@kabyIe_k) November 5, 2024

29' Le match est très serré On sent que ça ne se jouera pas à grand-chose ce soir. Bellingham a tenté un coup, mais ça n'a pas fonctionné. La frappe lointaine d'Hernandez est elle contrée par la défense. Reijnders est lui aussi motivé et tente de loin, sa frappe rebondissante est bien arrêtée par Lunin.

23' PENALTY ! Le Real Madrid arrive aux abords de la surface et Vinicius accélère très bien côté gauche et est légérement accroché par Emerson. C'est logique que le penalty soit sifflé et Vinicius se fait justice lui-même, avec une panenka en prime ! 1-1.

18' Pulisic tente sa chance L'AC Milan continue d'être dangereux dans les transitions. Pulisic tente sur une petite frappe à distance, mais c'est sur Lunin. La saison va être tellement longue #RMAACM — Soraya (@thirlslove) November 5, 2024

13' La réponse, ou presque Double occasion du Real Madrid dans la foulée, avec une frappe de la droite de Mbappé, stoppée par Maignan, qui s'interpose aussi bien sur une frappe de Vinicius.

12' OH LE BUT ! L'AC Milan ouvre le score ! Thiaw reprend parfaitement un ballon joué sur corner, dans le petit rectangle. Lunin est battu, c'est 0-1 !

7' Déjà des menaces Le match a très bien commencé ! Theo Hernandez a bien débordé à gauche avant de centrer, mais Lunin intervient. Sur le contre, Valverde cherche Mbappé au petit rectangle, mais le ballon arrive juste derrière Mbappé. j’aime bien le debut de match de mbappe #RealMilan — Greg_2307 (@GregFR11) November 5, 2024

4' Première alerte Kylian Mbappé déborde bien sur la droite et tente un centre-tir qui traverse le rectangle mais cela ne donne rien.

0' C'est parti ! La rencontre vient de débuter, après un bel hommage rendu aux victimes des graves inondations de Valence.

20h40 La sortie de Benzema Avant ce choc, Karim Benzema, ancienne véritable gloire du Real Madrid, a sérieusement bousculé son compatriote Kylian Mbappé, décevant depuis ses débuts à Madrid. Carlo Ancelotti va visiblement tenter quelque chose à son sujet ce soir, en l'alignant dans un possible 4-4-2 pour libérer Bellingham. À lire aussi "Ce n'est pas le PSG": Karim Benzema recadre sèchement Kylian Mbappé après ses débuts au Real Madrid

20h24 Trois questions sur la rencontre Comme chaque fois, nous avons préfacé la rencontre en posant trois questions à l'un de nos consultants, à savoir Kevin Mirallas. De quoi se préparer avant le coup d'envoi. À lire aussi Une affiche de rêve, le cas Bellingham, le favori: on vous dit tout sur le choc Real Madrid-AC Milan

20h12 Tout savoir sur ce match La rencontre va débuter dans moins d'une heure. On vous explique tout sur les enjeux en vidéo, avec Anne Ruwet.

19h47 Le onze milanais Et maintenant, place au onze de Milan ! Pas de réelle sensation dans cette équipe. Tomori et Thiaw débutent en défense, alors que Reijnders, l'un des phénomènes du club, sera là aussi, comme Leao. Musah est titulaire et Morata aura comme mission de surprendre la défense du Real Madrid. Your AC Milan starting 11 for a huge night at the Bernabéu #RealMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/bWtiWW6kkF — AC Milan (@acmilan) November 5, 2024

19h35 Changement au Real Madrid ? La composition du Real Madrid est tombée et laisse penser à un ajustement tactique. En effet, Rodrygo ne débutera pas, tandis que Bellingham semble être aligné un peu plus haut dans l'échiquier, lui qui peine à avoir un rendement offensif intéressant cette saison en tant que 8. Tchouaméni, Modric et Valverde devraient donc jouer au milieu, en plus de Bellingham. Vinicius et Mbappé sont là, Lucas Vazquez débute à droite de la défense. Nuestro XI inicial

@acmilan #UCL pic.twitter.com/0JFOd4hTQS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 5, 2024