Villa en invité surprise, une mission vers les barrages: voici tout ce qu'il faut savoir sur Bruges-Aston Villa

Que peut-on attendre ce la rencontre ? On fait le point avec Emiliano Bonfigli, qui préface le match en trois petites questions.

Bruges reçoit donc Aston Villa lors de cette quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Avec un neuf sur neuf inattendu, les Anglais se retrouvent actuellement en tête de la compétition, alors que Bruges, battu à deux reprises en trois matchs, est en lutte pour disputer les barrages, qui opposeront les équipes classées entre le 9ème et la 24ème place.

"C'est vrai qu'Aston Villa a fait un 9 sur 9, mais ils n'ont surtout pas encaissé", précise-t-il d'abord. . "C'est assez remarquable, c'est impressionnant. Je les vois supérieurs, mais nettement supérieurs non, il faut relativiser. Ils ont rencontré les Young Boys ou Bologne. C'est un niveau plus proche de celui de l'Europa League que de celui de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils ont battu le Bayern avec aussi une grosse erreur de Manuel Neuer ce jour-là. Donc le bilan, le parcours est impressionnant, mais peut-être moins clinquant qu'on ne le dit", détaille-t-il ensuite.

Peut-on croire en une victoire de Bruges ?

Il rappelle ensuite que Bruges reste, sur le papier, un petit cran en dessous. Mais pas assez pour ne pas y croire. "Il y aura le facteur Jan Breydel, ce match se joue à domicile. Bruges n'a pas eu un calendrier facile, puisqu'ils ont quand même dû jouer le Borussia Dortmund, dernier finaliste de la Ligue des Champions, mais aussi Milan qui devait absolument prendre des points et le match à Milan avait bien débuté pour Bruges. Je pense qu'ils peuvent quand même embêter cette équipe d'Aston Villa", a-t-il estimé, évoquant cette série en cours de trois matchs sans victoire pour les visiteurs.

"Elle a perdu ce week-end à Tottenham, a été éliminée de la Carabao Cup par Crystal Palace la semaine dernière et a aussi fait nul contre Bournemouth. Donc un nul et deux défaite pour les trois derniers matchs, Aston Villa est dans un moment un peu plus compliqué. C'est peut-être le bon moment pour Bruges pour frapper un grand coup", a conclu notre commentateur.

Bruges peut-il viser les barrages de la Ligue des Champions ?

Les Brugeois semblent clairement en lice pour accéder au Top 24 de la compétition synonyme de barrage. En sont-ils capables ? Selon Emiliano Bonfigli, la suite de son calendrier ne va pas aider, mais les Brugeois doivent y croire. "Bruges doit tout donner dans ce match parce que le programme qui les attend sera compliqué", a-t-il d'abord rappelé. "Un déplacement au Celtic, puis le Sporting Portugal, la Juventus et Manchester City. Donc s'il faut prendre des points, je pense que ce sera contre Aston Villa, le Celtic ou le Sporting. Sinon, Bruges pourra dire adieu aux barrages", nous dit-il en guise de conclusion.

La rencontre sera à suivre dès 18h10 sur RTL Club et RTL Play.