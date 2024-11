Ligue des Champions: le PSV écrase Gérone avec une petite merveille de Johan Bakayoko

Le PSV Eindhoven l'a largement emporté 4-0 face à Gérone, ce mardi, lors de la 4e journée de la Phase de Ligue de la Ligue des Champions. Ryan Flamingo (16e), Malik Tillmann (33e), Johan Bakayoko (83e) et Ladislav Krejci, contre son camp (88e), ont inscrit les buts du match.

Quelques jours après sa première défaite de la saison à l'Ajax d'Amsterdam (3-2), le PSV retrouvait le chemin de l'Europe avec ses deux Belges, Matteo Dams et Johan Bakayoko, titulaires. Face à la révélation de la Liga de la défunte saison, les Néerlandais n'ont pas fait dans le détail, s'imposant facilement et largement. Au quart d'heure, et après deux belles occasions, le PSV ouvrait la marque grâce à Ryan Flamingo, sur une rentrée en touche (16e, 1-0).

À la demi-heure, Malik Tillman creusait déjà le trou (33e, 2-0). Dominé, Gérone voyait ses espoirs de revenir réduits encore plus avec l'exclusion de son capitaine Arnau Martinez (54e). En fin de match, Johan Bakayoko y allait d'une frappe sèche sur un corner joué court (83e, 3-0) avant que le festival ne soit conclu par un but contre son camp du malheureux Ladislav Krejci (88e, 4-0).