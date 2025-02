Une qualification à valider pour le Bayern de Kompany, l’AC Milan en danger : voici les autres affiches du jour en Ligue des Champions

Le Bayern, coaché par Vincent Kompany, et Benfica espèrent confirmer le bon résultat acquis lors du match aller face respectivement au Celtic et à l’AS Monaco. L’AC Milan de Sergio Conceição doit renverser la situation face à Feyenoord pour atteindre les 1/8es de finale. Des rencontres à voir, en résumé, dans le Champions Tour (dès 23h10 sur RTL club et RTL play).