Un rouleau compresseur à gérer, des Brugeois en apnée: le choc Manchester CIty-Bruges résumé en 3 questions

Actuellement 20e avec 11 points, le Club Bruges est toujours en bonne posture pour valider son ticket pour les barrages, réservés aux équipes classées entre la 9e et la 24e place. Les Brugeois comptent d'ailleurs trois points de plus que Manchester City, virtuellement éliminé à la 25e place.

Battu par le Real Madrid la semaine dernière, Manchester City n'a plus le choix. Ils doivent montrer ce qu'ils valent et dominer le Club de Bruges, sans se poser plus de questions.

Pour Silvio Proto, c'est justement cela qui rendra la tâche ardue pour le Club. "Ils sont devant leur public, ils ont une passe un petit peu négative, mais ils vont se reprendre, ils risquent l'élimination donc ils vont certainement avoir un peu de pression mais le public sera derrière eux", pense notre consultant.

Il s'attend donc à une soirée animée pour les Brugeois. "Ce sera un match vraiment compliqué. City va mettre beaucoup de pression", annonce-t-il déjà.

Comment Bruges peut déranger cette équipe de City ?

City jouant sa qualification et sa survie européenne, on peut s'attendre à une équipe compétitive et très solide au coup d'envoi. Mais Bruges peut-il vraiment les regarder dans les yeux et jeter un froid à l'Etihad ?

Pour Silvio Proto, il va falloir tenter de contrôler le jeu pour avoir une petite chance. "Oui, mais en les privant de ballons, un petit peu comme le PSG l'a fait", estime-t-il. "Mais est-ce que Bruges est capable de le faire ? En reconversion, il faut essayer de leur faire mal directement, ils savent bien défendre habituellement, mais c'est moins le cas cette saison. Ils ont aussi un trou dans le milieu avec la blessure de Rodri", précise-t-il ensuite.

La réponse, ce sera ce soir sur le coup de 21h. Le match sera à suivre sur RTL Club et RTL Play.