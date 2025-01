Vaincre, périr ou regretter: Manchester City- Bruges, un choc décisif en Ligue des Champions

Au moment de la divulgation du calendrier, personne ne l’avait vu venir. Et pourtant, ce duel entre Manchester City et le Club de Bruges sera décisif pour les deux équipes.

Il y a quelques mois, ce duel entre Citizens et Brugeois n’aurait pas fait l’ombre d’un doute, à l’image du double affrontement qui avait eu lieu dans le cadre de la Ligue des Champions 2021/22. A l’époque, City avait outrageusement dominé les deux rencontres, inscrivant au total 9 buts (4 à l’Etihad Stadium et 5 au Jan Breydel).

Cela nous promet un suspense insoutenable. Avec un enjeu de taille : une participation aux prochains barrages de la Ligue des Champions. Les données sont claires. Bruges a besoin d’un point pour assurer sa qualification et sa place parmi les 24 équipes qui poursuivront l’aventure, tandis que Manchester City, coincé actuellement à la 25ème place avec 8 petits points, devra absolument l’emporter . Quand on vous parlait de suspense haletant…

Pep Guardiola le concède amèrement. "Nous ne sommes pas une équipe incroyable en défense", à l’image finalement de ce but encaissé ce week-end face à Chelsea, consécutif à une bourde de Khusanov.

En 7 journées, City n’a gagné que deux fois, face au Slovan Bratislava et le Sparta Prague. Dès que la route s’est élevée, City s’est confronté à ses limites actuelles, concédant deux partages (Inter et Feyenoord) et trois défaites (Juventus, le Sporting Portugal et le PSG). En Premier League, les Citizens sont quatrièmes, avec un bilan défensif désastreux : 30 buts encaissés en 23 matchs, la 7ème défense d’Angleterre… Insuffisant pour un champion en titre sortant.

Aujourd’hui, la donne est différente. City balbutie son football et semble en fin de cycle. Les chiffres ne mentent pas avec 10 défaites sur les 34 matchs joués jusqu’à présent. Pire, si l’on ne tient compte que des rencontres disputées depuis le 30 octobre dernier, City présente un bilan ahurissant de 10 défaites en 20 rencontres. En Ligue des Champions, le bilan est tout aussi catastrophique pour un club de cette envergure.

Bruges respire la confiance

De son côté, Bruges vit une campagne de Ligue des Champions solide et séduisante. Avec 3 victoires, 2 partages et 2 défaites, le bilan est, à l’échelle d’un club belge, largement positif. Même face à Dortmund et Milan, les Brugeois auraient mérité davantage, au vu de leurs prestations.

Les hommes de Nicky Hayen restent sur une série impressionnante de 20 matchs sans défaite. Ces deux dernières semaines, l’entraîneur brugeois s’est même permis une large rotation, en vue des matchs de Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart seront frais et dispos pour ce match décisif à l’Etihad Stadium. C’est de bonne augure.

Une issue incertaine

On l’aura donc compris, les dernières tendances nous laissent penser que Bruges peut aller chercher un résultat positif dans le nord de l’Angleterre. Attention cependant à l’excès d’optimisme. Jusqu’à preuve du contraire, Manchester City n'est pas encore éliminé de la compétition et reste toujours un grand d’Europe. Souvent, l’histoire a montré que dans les derniers retranchements, les grands clubs se rebiffent et sortent la prestation qu’il faut au moment où il faut.

N’oublions pas non plus que City peut toujours s’en sortir grâce à ses individualités comme Haaland, auteur de 24 buts cette saison (dont 6 en Ligue des Champions) ou même Kevin De Bruyne (2 buts et 6 assists cette saison) qui doit encore revenir à son meilleur niveau. L’erreur de Bruges serait de croire que City n’est pas capable d’un ultime sursaut.