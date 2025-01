93% de chances de se qualifier... mais on ne sait jamais: voici les scénarios possibles pour Bruges en Ligue des Champions

Le Club Bruges occupe la 20e place et possède 11 points à l'issue de la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions de football. Les champions de Belgique savent ce qu'il leur faut faire pour terminer mercredi prochain parmi les 24 équipes qui pourront poursuivre la compétition.

Le Club devance encore Benfica (21e avec 10 points), Paris Saint-Germain (22e avec 10 points), le Sporting Portugal (23e avec 10 points), Stuttgart (24e avec 10 points), Manchester City (25e avec 8 points) et le Dinamo Zagreb (26e avec 8 points). Ces six équipes peuvent encore devancer les Flandriens au terme de cette première phase de la compétition. Si quatre d'entre elles y parviennent, la Belgique perdra son seul représentant.

Une énorme chance de passer

En réalité, selon Meets Data, les Brugeois ont 93% de chance de se qualifier pour les barrages. Ils seront éliminés s'ils perdent contre City et que Benfica, le Sporting Lisbonne, le PSG et Stuttgart prennent au moins un point. Attention aussi au match entre Zagreb et Milan, avec une victoire de Zagreb qui leur permettrait de recoller au classement. Autant vous dire que Bruges a un pronostic favorable, même si tout est encore mathématiquement possible.

Si les Brugeois prennent un point ou plus à City, ils seront quasiment assurés de se qualifier dans ce top 24. Une victoire serait suffisante, quoi qu'il arrive, mais gagner à l'Etihad semble tout de même compliqué. Dans un autre match en équipes concernées par cette lutte, Stuttgart recevra le PSG, relancé après sa superbe victoire contre l'équipe de Pep Guardiola. Le Sporting Portugal recevra Bologne éliminé. Benfica devra se rendre à la Juventus, qui est qualifié. Le Dinamo Zagreb accueillera l'AC Milan lui aussi qualifié.