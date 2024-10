Une aile de pigeon sensationnelle: l'incroyable but d'Haaland face au Sparta Prague

Haaland a encore marqué un but d'extraterrestre ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Manchester City s'est largement imposé ce mercredi soir face au Sparta Prague en Ligue des Champions. Sans ses Belges, blessés, Pep Guardiola avait pourtant fait légèrement tourner avec des joueurs comme Ederson, Ruben Dias, Gvardiol ou Kovacic sur le banc.

Les Cityzens n'ont pour autant jamais douté avec une ouverture du score dès la 3e minute de Foden. Haaland a évidemment participé à la fête et a inscrit un doublé, et son premier but vaut le coup d'oeil.