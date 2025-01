Une défaite, mais ça passe: Bruges craque contre Manchester City mais jouera les barrages de la Ligue des Champions

Un incendie impressionnant s'est déclenché dans un shop situé aux abords du stade avant le duel entre City et Bruges. Heureusement, tout est sous contrôle et personne n'a été blessé.

This is the fire that has broken out at the Etihad ahead of Manchester City Vs FC Brugges in the Champions League… area cleared and no reports of any injuries - emergency services on site @LBC @LBCNews pic.twitter.com/8GrnCYC6nt