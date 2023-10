Ligue Europa: Liverpool beaucoup trop fort pour Toulouse

S’ils avaient été lourdement battus (4-0) lors de leur seul et unique voyage sur les bords de la Mersey jusque-là, le 28 août 2007 en match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions, les Toulousains ont cette fois rapidement réagi. Lancé à la limite du hors-jeu Thijs Dallinga a égalisé sur sa première opportunité (1-1, 16e), récompensant alors le début de match très entreprenant des siens.

- Deux buts en quatre minutes -

Face au quatrième de la Premier League, battu une seule fois depuis le début de la saison (9 victoires et 2 nuls) et vainqueur de ses six rencontres à domicile jusque-là, le TFC a continué de faire jeu égal pendant une demi-heure. La suite fut nettement plus compliquée pour les Violets.