Loïs Openda buteur 23 mois plus tard: "J'attendais un match comme ça"

En trompant Mike Maignan juste avant le repos de la défaite 1-2 des Diables Rouges face à la France, Loïs Openda a mis fin à 23 mois de disette en équipe nationale. L'attaquant n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis un match amical contre l'Égypte le 18 novembre 2022.

Openda a été le joueur belge le plus en vue sur la pelouse du stade Roi Baudouin lundi soir. Le numéro 9 a notamment inscrit le but égalisateur et provoqué un penalty, manqué par Youri Tielemans à 0-0. Il aurait pu être le héros de la soirée sans un arrêt de Maignan dans les dernières secondes du match.

"J'attendais un match comme ça après un moment sans but et des prestations moyennes", a confié Openda dans les travées du Heysel. "J'étais content d'avoir marqué mais il n'y a pas un poids qui s'est enlevé de mes épaules. Je n'ai jamais douté, j'ai la confiance du coach. J'ai juste eu besoin de temps avant de mettre le ballon au fond."