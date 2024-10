Lucas Stassin titulaire avec les Diablotins face à la Hongrie

Lucas Stassin sera titulaire avec l'équipe nationale de Belgique des moins de 21 ans, qui affronte la Hongrie à Louvain à 18h00, à l'occasion du 10e et dernier match de la phase de qualifications de l'Euro espoirs 2025. L'attaquant stéphanois a été récompensé par le sélectionneur Gill Swerts à la suite de son doublé en Écosse (0-2) vendredi, et il aura pour mission de sceller la 2e place de la Belgique dans son groupe qualificatif.

Swerts a effectué quatre changements par rapport au onze qui a débuté à Édimbourg. Outre Stassin, qui avait débloqué la situation en faveur de la Belgique et remplace le Carolo Youssuf Sylla, ce sont Cisse Sandra (Willem II/P-B), Elliot Matazo (Monaco/Fra) et Hugo Siquet (Club Bruges) qui bénéficient d'une place de titulaire, aux dépens de Mario Stroeykens (Anderlecht), Arthur Vermeeren (RB Leipzig/All) et Killian Sardella (Anderlecht).

L'Anversois Senne Lammens défendra les cages avec une défense composée de son coéquipier Zeno Van Den Bosch et du Brugeois Jorne Spileers dans l'axe, Tuur Rommens (Westerlo) sur la gauche et Siquet en tant que latéral droit.