Ludwig Augustinsson prolonge son aventure à Anderlecht et quitte Séville

Anderlecht a officialisé la signature définitve de Ludwig Augustinsson mardi. Le joueur suédois a paraphé un contrat le liant au club bruxellois jusqu'en 2027, après son prêt la saison dernière, et quitte définitivement le FC Séville.

Le Suédois de 30 ans était arrivé à Séville en août 2021 et avait connu deux prêts dès la saison suivante: le premier à Aston Villa (de juillet 2022 à janvier 2023), le second à Majorque (de janvier à juin 2023).

Depuis son transfert à Séville, il n'a porté que 27 fois la vareuse du club. Avant de rejoindre le club andalou, l'international suédois avait notamment évolué à Göteborg, où il a remporté la Coupe de Suède, et au FC Copenhague, où il a remporté deux titres de champion et trois Coupes du Danemark et où il a côtoyé Brian Riemer, l'actuel coach du RSCA. Il a également joué en Allemagne, au Werder Brême, de 2017 à 2021.

Augustinsson totalise également 55 sélections (2 buts) pour l'équipe nationale suédoise, qui sera engagée en Ligue C de la Ligue des Nations l'automne prochain.

"J'ai l'impression de revenir à la maison", a expliqué Ludwig Augustinsson auprès de son club. "L'année dernière, chaque jour passé au club était comme si je faisais partie d'une grande famille. Avec les fans, nous avons créé quelque chose l'an dernier dont je veux continuer à faire partie, car je pense que le meilleur reste à venir."