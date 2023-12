L'UEFA dévoile le calendrier de l'édition 2024-2025 avec un format modifié

Les Diables Rouges seront dans le pot 2 de la Ligue A avec le Danemark, le Portugal et la Hongrie lors d'un tirage prévu le 8 février prochain (18h00) à Paris. L'Espagne, la Croatie, l'Italie et les Pays-Bas, les quatre finalistes de la précédente édition, sont têtes de série. La Suisse, l'Allemagne, la Pologne et la France composeront le pot 3. Dans le pot 4, on retrouvera les quatre nations promues de Ligue B: Israël, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Écosse.

Cette phase de groupes se déroulera de septembre à novembre 2024. La première journée est prévue du 5 au 7 septembre avant la 2e journée du 8 au 10 septembre. En octobre, la 3e journée se jouera du 10 au 12 et la 4e journée du 13 au 15. La 5e journée se tiendra du 14 au 16 novembre avant la 6e et dernière journée du 17 au 19 novembre.