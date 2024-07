L'UEFA ouvre une enquête sur le Turc Demiral pour son geste controversé

Demiral lui-même a posté sur son compte X une photo de lui levant les bras pour célébrer l'un de ses buts, et effectuant avec ses mains le signe des "Loups gris", un groupe de l'extrême droite turque. L'image est largement relayée sur les réseaux sociaux.

Un "enquêteur sur les questions d'éthique et de discipline" a été nommé, et de plus amples informations sur ce dossier suivront, indique l'UEFA dans son communiqué.