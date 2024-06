Luis de la Fuente se méfie de la Croatie: "Nous devrons jouer à un très haut niveau"

L'Espagne défiera la Croatie à Berlin samedi à 18h00, pour débuter son Euro 2024 par un choc, comme l'a expliqué Luis de la Fuente, le coach espagnol, en conférence de presse. "Demain, nous jouerons contre une puissance mondiale et ce ne sera pas facile. Les équipes se valent. Nous devrons jouer à un très haut niveau et être très précis pour gagner", a confié le sélectionneur vendredi avant d'expliquer qu'aucun objectif n'avait été fixé par la fédération, mais que "représenter l'Espagne est une responsabilité très difficile".

Rodri, qui s'est lui aussi présenté à la presse, parle de "la sensation de vertige quand on démarre une compétition comme l'Euro". Une petite nervosité qui doit pousser les Espagnols à être à niveau directement, car, en face, ce ne sera pas n'importe qui. "Nous devrons être très attentifs et faire un grand match. La Croatie est une équipe très complète et très compétitive. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils ne baissent jamais les bras. Ils sont très compétitifs."

Luis de la Fuente n'est pas inquiet et garde confiance, car il sait qu'il peut se reposer sur un effectif solide. "Je suis convaincu que nous avons un grand potentiel, tant individuel que collectif." Il devra toutefois faire sans Aymeric Laporte. Le défenseur revient de blessure et "peut jouer demain, mais nous ne prendrons pas de risques. Nous allons attendre de voir comment il évolue cette semaine avant jeudi. Donc il ne jouera pas demain."