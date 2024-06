L'Ukraine, adversaire de la Belgique, partage en Allemagne

En l'absence d'Andriy Lunin, le gardien du Real Madrid, Sergiy Rebrov a aligné Anatoliy Trubin (Benfica). Mykhailo Mudryk (Chelsea) et Oleksandr Zinchenko (Arsenal) étaient titulaires. Sergiy Sydorchuk (Westerlo) est resté sur le banc. Disposée en 5-4-1, l'Ukraine a proposé peu de choses bien que Zinchenko soit régulièrement rentré de la gauche vers l'axe pour aider à la construction du jeu. Après la pause, l'Ukraine est restée attentiste. Encerclée dans sa surface, elle a tenu bon notamment grâce à des sauvetages de Trubin (63e, 78e, 90e+2).

Favorite du Groupe C avec le Danemark, la Serbie et la Slovénie, l'Angleterre s'est imposée 3-0 face à la Bosnie. Gareth Southgate a proposé au coup d'envoi une équipe sans Harry Kane, Jack Grealish, Declan Rice, Jude Bellingham et Bukayo Saka. Cole Palmer (60e, pen), Trent Alexander-Arnold (85e) et Kane (89e) ont signé ce succès.