L'Union belge se penchera sur le cas du CEO Piet Vandendriessche mercredi

La position de Piet Vandendriessche, CEO de l'Union belge de football (RBFA), reste extrêmement fragile. Ce mardi, le Conseil d'administration de l'URBSFA s'est de nouveau réuni pour discuter de Vandendriessche, cette fois sans sa présence. Les critiques n'ont pas manqué au cours de cette réunion. Mercredi, le Conseil d'administration décidera du maintien ou non du CEO à son poste.

Les critiques à l'encontre du dirigeant se font entendre depuis un certain temps et ne cessent de prendre de l'ampleur. Parmi les reproches, on mentionne notamment l'évaluation tardive du sélectionneur Domenico Tedesco, après l'Euro décevant des Diables Rouges en Allemagne.

De plus, il semblerait que Vandendriessche ne fasse pas bonne impression auprès des employés de l'Union belge. L'échec des négociations avec Vincent Mannaert, ancien CEO du Club Bruges, lui est également reproché.