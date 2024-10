L'Union Saint-Gilloise et Bodo/Glimt, maladroits, se quittent sans le moindre but

L'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi à trouver la faille face à Bodo/Glimt (0-0), dans la rencontre de la 2e journée de l'Europa League, jeudi au stade Roi Baudouin. Les deux clubs se sont créé nombre d'occasions franches sans pour autant parvenir à conclure, et se sont quittés dos à dos à l'issue du temps réglementaire.

Zinckernagel a ensuite servi Jens Hauge (ex-La Gantoise) qui a exécuté une pichenette, mais celle-ci a trouvé la barre transversale d'Anthony Moris (42e). Dans la foulée, Ross Sykes s'est retrouvé face au but et a tiré sur le gardien adverse (45e+1), renvoyant les équipes aux vestiaires à égalité.

Les Unionistes sont partis avec de bonnes intentions dans la rencontre, qui ont permis à Ousseynou Niang et Kevin Rodriguez d'alerter la défense norvégienne dans les 10 premières minutes. Alors que Franjo Ivanovic a manqué le cadre d'une tête puissante (19e), l'ancien joueur du Standard de Bruges Philipp Zinckernagel s'est montré particulièrement remuant pour Bodo/Glimt. Le Danois a bénéficié d'une occasion quatre étoiles, mais il n'a pas réussi à déposer le ballon de la tête alors qu'il était seul dans les six mètres (36e).

À la reprise, Rodriguez n'a su profiter d'une grossière erreur du gardien norvégien Nikita Haikin, s'embrouillant avec son coéquipier Ivanovic (57e). Quelques minutes plus tard, l'attaquant équatorien est parti seul vers le but, mais il a totalement dévissé son envoi (64e), au plus grand bonheur d'Haikin.

Dans une fin de match décousue, l'Union Saint-Gilloise s'est portée vers l'avant mais le dernier geste manquait systématiquement. Le cadre, la maladresse des attaquants et la réussite des gardiens ont empêché le marquoir d'évoluer, bien que le partage ne fût pas illogique.

Les Unionistes décrochent leur 1er point dans la compétition, eux qui avaient été battus par Fenerbahçe (2-1) lors de la 1re journée.