L'Union se rend à Linz lors de la 4e journée pour conforter sa 2e place

En Conference League, toujours à 18h45, Genk joue à Budapest contre Ferencvaros. Les Hongrois avaient obtenu le nul blanc (0-0), il a deux semaines dans le Limbourg. Les Genkois, qui restent sur un revers en championnat à l'Antwerp (3-2), sont dans la course dans le groupe F. S'ils occupent la 3e place, ils possèdent autant de points (5) que la Fiorentina et leurs adversaires du jour. Un succès serait important dans la perspective d'une qualification.

A 21 heures, le Club Bruges accueille Lugano. La formation tessinoise avait été dominée (1-3) au match "aller". Les hommes de Ronny Deila ont du mal à être constants. Ils ont connu trois succès et autant de défaites lors de leurs six derniers matchs. Toutefois, dans leur stade, ils n'ont pas encore été battus cette saison. Une 3e victoire en quatre matchs sur la scène européenn les assureraient pratiquement de la qualification dans le groupe D. Les Brugeois ont 7 points contre 4 à Bodo/Glimt et Lugano et 1 à Besiktas.