Lyon élimine Strasbourg aux tirs au but et file en demi-finales

L'Olympique Lyonnais, qui reste sur quatre victoires en championnat, a allongé sa série positive en éliminant Strasbourg aux tirs au but en quarts de finale de la Coupe de France, mardi. Comme le score était de 0-0 après les 90 minutes réglementaires et qu'il n'y avait pas de prolongations, les Gones se sont imposés 4-3 aux tirs au but. Titulaire chez les Gones, Orel Mangala a été remplacé (77e).