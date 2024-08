Malines s'impose face à Charleroi dans un festival de buts

Malgré un début de match à l'avantage des Carolos, ce sont les Malinois qui ont frappé les premiers grâce à Nikola Storm, parti dans le dos de la défense (11e, 1-0). Les Zèbres se sont installés dans le camp malinois et ont finalement obtenu un penalty pour une faute d'Aziz Ouattara sur Parfait Guiagon et Daan Heymans a rétabli l'égalité (32e, 1-1).

Malines a pris ses distances en début de seconde période grâce à une frappe lointaine de Rob Schoofs, déjà l'assist sur le premier but (57e, 4-2). Les troupes de Besnik Hasi ne sont ensuite pas passées loin du 5-2 mais la frappe de Raemaekers s'est écrasée sur la transversale (61e). Les Malinois se sont finalement mis à l'abri grâce à un but de Benito Raman, son premier but depuis son retour en Belgique (79e, 5-2).