Malines s'offre son premier succès de la saison à l'Antwerp

Après 5 matchs, l'Antwerp possède 6 points et reste 7e. Malines remonte à la 12e place avec 5 points.

Si l'Antwerp a mis d'emblée du rythme, Malines a répondu et le premier quart d'heure a offert une série d'actions offensives de qualité. Lammens repoussa le tir du Malinois Pflücke (10e) juste avant que de l'autre côté de la pelouse Chery, après un petit pont, ne croise trop son tir (13e). Janssen eut encore deux occasions sur un tir non cadré (14e) et en manquant de peu le centre-tir de Kerk (15e).

Malines continua à profiter des largesses défensives anversoises, sur les ailes, et multiplia les alertes devant le but anversois.Lammens, attentif, priva Storm d'un but (24e). Une nouvelle percée suivie d'un tir de Storm était ensuite détourné en corner. Sur celui-ci, le mauvais renvoi anversois permettait à Pflüpke de déposer, d'un extérieur du pied gauche, le ballon sur la tête de Van den Eynden, monté au jeu à la 19e. Le KVM était enfin récompensé de ses belles intentions (0-1, 42e). La position de Ouattara aurait toutefois pu être pénalisée d'un hors-jeu.