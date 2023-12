Manchester City s'impose de justesse, Fulham corrige West Ham et Everton surprend Chelsea

Manchester City s'est fait peur mais a décroché un court succès en déplacement à Luton Town (1-2) lors de la 16e journée de Premier League dimanche. Dans le même temps, Fulham, avec Timothy Castagne, s'est largement imposé face à West Ham (5-0) et Everton a surpris Chelsea à domicile (1-0).

Au classement, les Cityzens consolident leur 4e place (33 points), Fulham prend la 10e place (21 points), Chelsea reste 12e (19 points) alors qu'Everton prend de l'air par rapport à la zone rouge avec une 17e place (13 points) mais que Luton Town y reste avec sa 18e place (9 points).

Luton a pris les devant dans la rencontre face à Manchester City grâce à un but d'Elijah Adebayo en fin de première période (45e+2, 1-0) mais les champions en titre n'ont pas tremblé dans le second acte avec des buts coup sur coup de Bernardo Silva (62e, 1-1) et Jack Grealish (65e, 1-2).