Marcel Sabizter "Homme du match" après la victoire de l'Autriche face aux Pays-Bas

Marcel Sabitzer a décroché le trophée d'"Homme du match" au terme de la rencontre Pays-Bas - Autriche, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D de l'Euro 2024 de football mardi à Berlin.

Sabitzer, qui a parcouru 10,6 km durant la rencontre, a inscrit le troisième but décisif pour l'Autriche (80e) alors que Memphis Depay avait égalisé cinq minutes plus tôt (75e).

Le N.9 autrichien a contribué à la victoire surprenante de son équipe face aux Pays-Bas (2-3). Un succès qui a permis aux hommes de Ralf Rangnick de s'emparer de la première place finale du groupe D avec six points devant la France (5) et les 'Oranje' (4). La Pologne, elle, a réussi à partager face à la France mais est éliminée du tournoi avec un point.

"Sabitzer a été présent dans tous les secteurs de jeu. Il aura été une menace balle au pied, récupérant le cuir entre les lignes et mettant à mal la défense adverse. Il a fait un gros travail défensif et aura fait la différence avec un but décisif", a écrit l'UEFA.

L'"Homme du match" est déterminé par un panel d'experts nommés par l'UEFA, composé d'anciens joueurs et d'entraîneurs.