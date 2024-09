Mazzù, nouveau coach de Saint-Trond: "C'est un club familial qui me convient très bien"

Mazzù a des années d'expérience en tant qu'entraîneur dans le football belge. Il a notamment dirigé le Sporting Charleroi, le Racing Genk, l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Il doit maintenant remettre sur les rails les Canaris, seulement quinzièmes (et avant-derniers) du classement avec à peine trois points en six matchs. Entre-temps, Mazzù a déclaré que son ambition était de sortir les Trudonnaires de la zone dangereuse le plus rapidement possible.

"Lors du premier entraînement, j'ai constaté qu'il y avait une très bonne mentalité parmi les joueurs. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'enthousiasme. Je n'ai pas vu un groupe soi-disant malade, mais un groupe blessé, qui a une grande envie de réagir. Je suis donc très satisfait de ce que les joueurs ont montré."