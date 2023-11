Megan Rapinoe bat San Diego et s'offre une dernière danse

Dans une belle ambiance de fête, colorée et familiale, 32.262 personnes (record d'affluence du championnat) avaient très envie de souhaiter une heureuse retraite dès dimanche soir à Megan Rapinoe, maillot blanc au numéro 15 et cheveux teints en rose.

Son club de l'OL Reign de Seattle a réussi à dominer sur sa pelouse le San Diego Wave FC (1-0) dimanche soir, pour repousser de six jours la retraite de sa star de 38 ans, qui a disputé l'intégralité du match.

Mais la double championne du monde (2015 et 2019) et son équipe ont brisé le cœur des supporters rose et bleu, à l'issue d'un match pauvre en occasions dans le Snapdragon stadium à guichets fermés.

À la 47e minute, Veronica Latsko a marqué un but chanceux en ratant un centre pour glisser le ballon en lucarne en lobant la gardienne californienne. Suffisant pour l'OL Reign, qui a réussi à fermer le jeu et annihiler les timides tentatives adverses.

"Ça va vraiment être mon tout dernier (match). C'est la fin rêvée, il ne reste plus qu'à gagner", s'est félicitée Rapinoe, après avoir enlacé son frère dans les tribunes.