Meunier répond à Trabzonspor: "Tout a été fait correctement et respectueusement"

"Il y avait une clause qui me permettait de mettre fin unilatéralement à mon contrat et sans frais le 15 juillet 2024 si je n'étais pas transféré ensuite dans un club turc", explique le joueur. "J'étais prêt à jouer une nouvelle saison en Turquie quand Lille est entré en contact avec moi, le 15 juillet à 18h15. À 21h30, j'atterrissais de retour de vacances en Grèce et j'ai rapidement envoyé les documents qui me permettaient d'activer cette clause. [...] Tout a été fait correctement et respectueusement".

L'ancien de Virton et du Club de Bruges ajoute que "le communiqué de presse des représentants du club turc était vraiment déplacé, mon nom et mes principes ont été salis sans raison valable". Meunier termine toutefois son message par des remerciements: "Je vois ce transfert à Lille comme une récompense pour mon travail et la confiance que Trabzonspor m'a accordée".