Naples débutera la défense de son titre en déplacement à Frosinone

Le premier sommet de la saison entre Naples et la Lazio est prévu dès la 3e journée (week-end du 3 septembre), aux côtés d'autres affiches alléchantes comme AS Rome-AC Milan et Inter-Fiorentina. Le premier derby della Madonnina entre l'Inter et l'AC Milan est programmé lors de la 4e journée (week-end du 17 septembre).