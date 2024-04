Nicky Hayen "pas totalement satisfait" malgré la victoire contre le PAOK

"Tout le monde est frustré de ne pas avoir alourdi le score", a confié Hayen en conférence de presse après la rencontre. "Vous gagnez un match de Coupe d'Europe et tout le monde est déçu. Cela montre la mentalité de vainqueur qui règne dans le noyau. Cela reste un résultat positif et nous irons en Grèce pour jouer notre jeu."

L'entraîneur brugeois a regretté un "manque d'efficacité" avec notamment un penalty manqué par Igor Thiago en seconde période. Le Brésilien n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 30 janvier. "Igor avait marqué tous ses penaltys, c'était le choix logique. C'est toujours facile de poser la question après coup. Je n'ai rien à lui reprocher. Il a tout donné pour l'équipe. Nous continuons à le soutenir et je suis certain que les buts et la confiance vont revenir."

Hayen devra cependant se torturer les méninges pour son onze de base pour le retour car Thiago, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper seront suspendus pour abus de cartes jaunes.

"Ce n'est pas idéal mais nous avons déjà montré que nous pouvions compter sur d'autres garçons. Tous les joueurs impliqués dans les trois derniers matches ont apporté quelque chose. Nous allons d'abord nous concentrer sur l'Antwerp (dimanche en championnat, ndlr.) puis sur le PAOK. Nous aurons besoin de tout le monde si nous voulons une issue positive dans les deux matches", a conclu Hayen.