Noémie Gelders: "Saisir chaque opportunité face à l'Espagne"

"C'est un très très gros morceau, on sait que ça va être dur", reconnaît la Liégeoise de 27 ans. "On serait déjà très contentes avec un point. Pour y parvenir, il faudra bien défendre, saisir les opportunités et oser prendre le match en mains si l'occasion se présente."

La joueuse du Standard est plutôt confiante, malgré le défi qui se trouve face aux Red Flames. "On a réussi à gagner contre l'Angleterre, vice-championne du monde en titre, ça montre qu'on peut réaliser des performances contre de grandes équipes. Cela doit nous donner beaucoup de confiance. On sent qu'on est toujours capables de créer la surprise, on espère que ce sera le cas vendredi."