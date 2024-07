Olivier Giroud, meilleur buteur des Bleus, dit "adieu à l'équipe de France"

"Ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir." L'attaquant français Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, a dit lundi "adieu à l'équipe de France". Il a inscrit 57 buts en 137 sélections depuis le 11 novembre 2011, et un match amical contre les États-Unis, et la demi-finale perdue face à l'Espagne le 9 juin dernier à l'Euro amical.