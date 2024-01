Partages pour Reims, Strasbourg et Hellas Vérone

Reims, avec Thomas Foket et Thibault De Smet titulaires, n'a pu faire mieux qu'un partage 0-0 face à Nantes dimanche lors de la 19e journée de Ligue 1. L'équipe de Will Still s'est montrée peu inspirée en ne cadrant que deux tirs face à des Canaris qui restaient sur qui restaient sur quatre défaites d'affilée en championnat.

Au classement, Reims est 6e avec 30 points, à 4 longueurs du podium. Strasbourg est 10e avec 25 unités.

En Italie, Jackson Tchatchoua et l'Hellas Vérone ont fait match nul 1-1 contre Frosinone dans le cadre de la 22e journée. L'Hellas reste en bas de classement, 16e avec 18 points, juste devant la zone rouge.

Aux Pays-Bas, le choc entre Feyenoord, qui a manqué un penalty par Santiago Tomas Gimenez (47e) et Twente, avec Alec Van Hoorenbeeck à partir de la 59e, s'est terminé sans buts. Go Ahead Eagles-Nimègue s'est également terminé par un partage (2-2). Les visiteurs ont pris deux fois l'avance par Magnus Mattsson sur penalty (45e+5, 0-1) et Tjarron Chery (83e, 1-2) mais Bas Kuipers (74e, 1-1) et Victor Edvardsen sur penalty (87e, 2-2) ont annihilé l'avantage adverse. Chez les visités, Xander Blomme (33e) et Thibo Baeten (64e) sont montés au jeu.