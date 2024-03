Peu inspiré, le Club Bruges s'incline à Molde et fait une mauvaise affaire avant le retour

La rencontre a semblé idéalement commencer pour Bruges. Dès la quatrième minute de jeu, Denis Odoi a touché la barre transversale sur un centre-tir. Deux minutes plus tard, Michal Skoras a trouvé l'ouverture mais son but a été refusé pour hors-jeu (6e). La rencontre a été plus équilibrée par la suite, avec des tirs de chaque côté mais Molde a insisté avant la pause. Nordin Jackers s'est d'abord illustré en détournant une tête d'Eirik Hestad (40e) mais s'est incliné ensuite face à Halldor Stevenik. Entré en jeu (17e), le Norvégien a été trouvé dans la surface par Markus Andre Kaasa et a ajusté un tir du plat du pied en une touche pour battre Jackers au premier poteau (43e).

En seconde période, le Club a mis le pied sur le ballon mais a peiné à se créer des occasions franches, à l'image de Ferran Jutgla, seul mais pas assez volontaire pour reprendre le ballon dans la surface (47e) ou de Skoras, trop imprécis (72e). Bruges a finalement égalisé grâce à un pénalty, sifflé après un contre de la main sur une frappe de Philip Zinckernagel et converti par Maxim De Cuyper (85e). Les Norvégiens ont repris l'avantage en toute fin de match. Parti en contre, Veton Berisha a adressé un long ballon à Fredrik Gulbrandsen, seul, qui a parfaitement conclu en puissance (90e+2).