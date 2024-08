Phil Foden élu Joueur de l'année par ses pairs

La saison dernière, Foden a été un élément clé des Cityzens dans la conquête d'un quatrième titre de champion de rang. Le milieu offensif a notamment marqué 19 buts et délivré huit assists. Son compatriote Cole Palmer (Chelsea), 22 buts la saison dernière, a de son côté été élu "Jeune joueur de l'année".

L'équipe de l'année est composée de cinq joueurs d'Arsenal: David Raya dans les buts, William Saliba et Gabriel en défense, Declan Rice et Martin Odegaard au milieu. City est représenté par quatre joueurs: Kyle Walker, Rodri, Erling Haaland et Foden. Virgil van Dijk (Liverpool) et Ollie Watkins (Aston Villa) complètent ce onze.